استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية اعتباراً من الأحد

2019/06/20 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية، اليوم الخميس، استحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد اعتبارا من الاحد المقبل.

وقال رئيس الهيئة خالد العطية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “البدء باستحصال تأشيرة الحج من السفارة السعودية في بغداد لموسم حج هذا العام اعتبارا من يوم الاحد المقبل”.

وأعلنت هيئة الحج في وقت سابق، الاتفاق مع السفير السعودي على منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

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