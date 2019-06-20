صالح يؤكد أهمية توسيع التعاون التجاري بين العراق وتركيا

2019/06/20 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية تعزيز وتوسيع مستوى التعاون التجاري بين العراق وتركيا، فيما أشار الى ضرورة التكامل الاقتصادي وتطوير روابط البنى التحتية.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استقبل سيادة رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد، صباح اليوم، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها”.

وشدد صالح، على “ضرورة التكامل الاقتصادي وتطوير روابط البنى التحتية كسبيل لتحقيق السلام والامن والازدهار بين دول المنطقة”، مشيراً الى “أهمية تعزيز وتوسيع مستوى التعاون التجاري بين العراق وتركيا، فضلاً عن مساهمة الشركات التركية في اعمار العراق، والافادة من خبراتها في المجالات المختلفة، بما يضمن تنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل”.

بدورها، تطرقت الوزيرة الى “الاجراءات المتخذة بشأن الصادرات التركية الى العراق” ، مؤكدة “أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين”.

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