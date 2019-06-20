نيجيرفان البارزاني يزور بغداد اليوم

2019/06/20 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن مصدر مطلع، ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني سيجري زيارة الى بغداد اليوم الخميس.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “رئيس اقليم كردستان سيزور بغداد في اول زيارة له للعاصمة منذ تسنمه المنصب”.

وأوضح، ان “البارزاني سيلتقي رؤساء الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي”.

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