رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد ويجتمع مع الرئاسات الثلاث

2019/06/20 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس الى العاصمة الاتحادية بغداد في زيارة هي الاولى له منذ توليه منصبه.

وسيجتمع بارزاني والوفد المرافق له مع كل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحسب المعلومات المؤكدة فإن بارزاني سيجدد دعم اقليم كوردستان لحكومة عبد المهدي اضافة التباحث بشأن حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

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