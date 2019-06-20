2019/06/20 | 12:20

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الكونغرس الأميركي: سياسات ترامب ضد ايران يدفعها للرد

اعتبرت لجنة السياسة الخارجية بالكونغرس الأميركي أن سياسة الادارة

الأميركية المتبعة ضد ايران تدفع طهران الى الرد.وخلال افادة لمسؤول ملف ايران في الخارجية الاميركية برايان هوك امام

الكونغرس بشأنِ سياسة حكومة بلاده تجاه ايران، رفضت اللجنة القيام

باَي عمل عسكري ضد ايران دون اِذن الكونغرس.



في حين قال هوك إن

الادارةَ الأميركية نفّذت ضغوطات غير مسبوقة ضد ايران.واضاف هوك أن نشاطات ايران لم تتراجع في العديد من البلدان بعد

الاتفاقِ النووي.كما دعا هوك ايران الى مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية.



مدعياً بأنّ

بلاده ستتقيّد بالقانون بشأن مهاجمة ايران.

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