2019/06/20 | 12:20

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المتحدثة باسم البيت الأبيض: إطلاع ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية بالسعودية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية

السعودية.وأضافت ”نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا

وحلفائنا“.وكانت قناة المسيرة التلفزيونية اعلنت يوم الأربعاء إن القوات المسلحة

اليمنية قصفت محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز.

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