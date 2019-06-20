الامانة وعمليات بغداد ترفعان كتل الكونكريتية وسط العاصمة

2019/06/20 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط العاصمة بعد وضعها منذ عام 2005.

وقالت الامانة في بيان تلقت "العهد

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