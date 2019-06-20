2019/06/20 | 12:22

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صالح يؤكد لوزيرة التجارة التركية ضرورة التكامل الاقتصادي وتطوير روابط البنى التحتية

بغداد/...اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، ضرورة التكامل الاقتصادي وتطوير روابط البنى التحتية كسبيل لتحقيق السلام والامن والازدهار بين دول المنطقة.

وأشار صالح خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها بحسب بيان رئاسي الى" اهمية تعزيز وتوسيع مستوى التعاون التجاري بين العراق وتركيا، فضلاً عن مساهمة الشركات التركية في اعمار العراق، والافادة من خبراتها في المجالات المختلفة، بما يضمن تنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل.

بدورها، تطرقت الوزيرة الى الاجراءات المتخذة بشأن الصادرات التركية الى العراق، مؤكدة اهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.انتهى 1

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