مبارزو البارالمبية يستعدون لبطولة العالم في بولندا بمعسكر داخلي

2019/06/20 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع منتخبنا الوطني للمبارزة على الكراسي معسكرهم التدريبي الداخلي في العاصمة بغداد استعداداً للمشاركة ببطولة كاس العالم في بولندا وذلك ضمن مشروع البطل البارالمبي الذي يعمل على اعداد اللاعبين للوصول الى نهائيات الدورة البارالمبية المقبلة التي تُقام في العاصمة اليابانية طوكيو صيف 2020 .

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