الوفد البرلماني العراقي يلتقي بالجالية العراقية والطلبة الدارسين في طهران

2019/06/20 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد مجلس النواب العراقي برئاسة بشير الحداد، اليوم الخميس، بالجالية العراقية والطلبة الدارسين في طهران.

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