“بالفديو”.. العشرات من حملة الشهادات العليا يتظاهرون في ساحة التحرير

2019/06/20 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم.

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