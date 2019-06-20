عشرات القتلى والجرحى بهجوم استهدف الجيش السعودي

2019/06/20 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية شن هجوم على تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي من طراز "بدر-F" قبالة نجران جنوبي المملكة.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن المتحدث الرسمي باسم قواتهم المسلحة العميد يحيى سريع، أن الضربة الصاروخية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في منطقة الصوح قبالة نجران، مشيرا إلى أن الضربة أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأشار سريع إلى أن "العملية موثقة وسيتم بثها لاحقا"، لا فتا إلى أن هذه العملية "تمت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتلك التجمعات".

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من إعلان "أنصار الله" استهداف محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية.

وكثف الحوثيون، الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على عدوان ما يسمى بالتحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن استشهاد وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته العسكرية.

وكانت الجماعة قد أعلنت في 19 مايو الماضي، أنها تنوي شن عمليات تستهدف 300 موقع حيوي وعسكري لقوات التحالف والمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية والسعودية والإمارات.

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