2019/06/20 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الخميس عن إخماد حريق نشب في معهد الإدارة والاقتصاد بباب المعظم.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “رجال الدفاع المدني في مركز دفاع مدني الشيخ عمر وبإسناد مركز الاعظمية أخمدوا حريقا نشب داخل معهد الإدارة والاقتصاد الواقع في منطقة مجمع الكليات باب المعظم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق في مجمع كليات باب المعظم وكالة خطوة برس.

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