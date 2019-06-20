ماهو السبب الحقيقي لخوف أمريكا من إس-400؟

2019/06/20 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبار/كشفت صحيفة ناشيونال إنترست ألامريكية، عن اسباب خوف الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين من منظومات صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.وذكرت الصحيفة، ان أهم اسباب مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها من الناتو عامة هو "إمكانية استخدام منظومات "إس-400" خلال الحرب الاقتصادية".

واضافت، أن "تصدير منظومات الدفاع الجوي يدر إيرادا كبيرا، مشيرة إلى أن أهم اسباب المخاوف هي :

أولاً: روسيا يمكنها ان تستخدم العوائد المالية، مثلا، لتحديث أسلحة جيشها، وتضم قائمة مشتري منظومات "إس-400" الموجودين والمحتملين هم الصين والهند وتركيا والسعودية وقطر".



بحسب ماذكرت الصحيفة الأمريكية.

ثانيا، لا يمكن أن ترضى الولايات المتحدة وحلفاؤها بتوطيد مواقع روسيا في سوق العالم للأسلحة من خلال توريد منظومات الأسلحة المتطورة.

ثالثا، يخاف الغرب من تطوير علاقات روسيا مع الصين عبر تسليم منظومات "إس-400" إلى هذه الدولة مع العلم أن الصين باتت تتحدى الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والعسكري.انتهى/س

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