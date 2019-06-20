نائبة: زيارة أمير الكويت عملت على تهدئة التوتر الحاصل بالمنطقة

2019/06/20 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين، الخميس، زيارة امير الكويت صباح الأحمد الصباح الى العراق بالناجحة ودليل على عودة العراق الى دوره المحوري باعتباره لاعبا اساسيا بين دول المنطقة.وقالت عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح جاء الى العراق حاملاً معه رسالة توطيد […]

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