رئيس الوزراء يستقبل نيجرفان

2019/06/20 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني .

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