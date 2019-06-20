2019/06/20 | 13:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهنئة مدير بلدية البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: joEz46qzKVI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهنئة مدير بلدية البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهنئة مدير بلدية البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).