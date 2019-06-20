مصدر: بدء اجتماع مغلق بين عبد المهدي وبارزاني

2019/06/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر الحكومي لموقع "الغدير"، ان" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس كردستان العراق نيجرفان البارزاني عقدا قبل قليل اجتماعاً مغلقا في بغداد".ووصل بارزاني، صباح اليوم، الى العاصمة بغداد، في اول زيارة له منذ توليه السلطة في كردستان، للقاء الرئاسات الثلاث.انتهى..م.م

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