اعتقالُ متَهَمٍ غيَّرَ صوتَهُ لصوتِ امرأةٍ باتصالٍ هاتفيٍ لتشويهِ سُمعةِ وزارةِ الداخليةِ

2019/06/20 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، انه" سبق وان ورد اتصال هاتفي إلى إحدى القنوات الفضائية بخصوص تعرض سجينات للتعذيب وبعد التحري من قبل مديرية مكافحة إجرام بغداد تم إلقاء القبض على متهم مطلوب للعدالة".واضاف البيان، انه" من خلال التحقيق معه اعترف عن قيامه بتغيير صوته إلى صوت امرأة عند الاتصال بالقناة الفضائية وذلك لغرض الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية".انتهى..م.م

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