وزير التجارة التركية تبلغ عبد المهدي سعي بلادها لرفع التبادل التجاري مع العراق

2019/06/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت وزير التجارة التركية، روهصار بكجان، الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سعي بلادها لرفع مستوى التبادل التجاري مع العراق.

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