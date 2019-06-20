اليونان تنتج 20% طاقة من مصادرها المتجددة

2019/06/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير عالمى عن الطاقة المتجددة بأن اليونان تعد واحدة من تسع دول حول العالم تنتج أكثر من 20% من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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