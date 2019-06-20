محافظ بغداد:العاصمة قدمت 400 شهيد في مجزرة سبايكر

2019/06/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، عن وجود 400 شهيد في مجزرة سبايكر من ابناء العاصمة، مؤكدا سعيه لمنح عوائل المجزرة كامل حقوقهم.وقال الجزائري في كلمة خلال الحفل التأبيني الخامس لمجزرة تكريت الذي نظمته لجنة تخليد شهداء المجزرة ، “إننا نحيي هذا الذكرى في وقت يعيش عراقنا الحبيب بفسحة من الامن والأمل لم تتحقق

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