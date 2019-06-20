النجف الاشرف تخصص مقبرة لضحايا سبايكر في وادي السلام

2019/06/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النص الصادر من رئاسة الجمهورية ومعنون الى محافظة النجف، وحصل عليه موقع "الغدير"، على تخصيص قطعة ارض مناسبة في وادي السلام لجعلها مقبرة خاصة لضحايا مجزرة سبايكر، فيما حصلت الموافقة على التوجيه من قبل المحافظة".انتهى..م.مالوثيقة...

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