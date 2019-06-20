2019/06/20 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقترب نادي الميناء، من استعادة لاعب نادي القوة الجوية علي حصني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “إدارة الميناء تواصلت مع حصني لاقناعه بالعودة الى الميناء من جديد بعد انتقاله الى صفوف القوة الجوية”.واوضح المصدر، أن “هناك تطمينات من قبل وزارة النقل بضخ الاموال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الميناء يقترب من استعادة نجمه الاول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الميناء يقترب من استعادة نجمه الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).