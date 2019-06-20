بالصور.. ماذا اعد متظاهرو البصرة لثورتهم على تردي الخدمات؟؟

2019/06/20 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رصدت الاجهزة الامنية عدا من الاطارات التي اعدها المتظاهرون المحتجون على تردي الواقع الخدمي في البصرة.وجمع المتظاهرون اعداد تصل الى المئات من الاطارات التي كانوا ينوون احراقها في احتجاجاتهم الشعبية على تردي الواقع لخدمي للعاصمة الاقتصادية للبلاد.وشهدت المحافظة حالة استنفار قصوى واجراءات امنية مشددة.

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