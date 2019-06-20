2019/06/20 | 13:22

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الكشف عن موعد تطبيق الـ VAR في بطولة أمم إفريقيا

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر لسفراء

البطولة صامويل إيتو والحاج ضيوف ورئيس الأهلي محمود الخطيب وديديه

دروجبا ويايا توريه.وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة ما بين 21

يونيو والتاسع عشر يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا.وأضاف أحمد خلال مؤتمر صحفي للحديث عن البطولة: "بالنسبة للحكام،

نظمنا لقاءات وورش عمل للنهوض بمستواهم، وقررت اللجنة التنفيذية تطبيق

حكم الفيديو –الڤار- في ربع النهائي".وأردف: "عدم تطبيق تقنية الفيديو من الأدوار الأولى يرجع لقرار

المنتخبات، حيث اتفقوا على الاستعانة بها من دور الثمانية".وواصل: "كان هناك قرار أن يتم تطبيق التقنية من نصف النهائي؛ ولكن في

النهاية قررنا تطبيقها من دور الـ٨".وأتم: "أود أن أشارككم ما تم في الأشهر الماضية، أثق أن كل شيء سيكون

جيدًا يوم ١٩ يوليو وحتى نهائي الكان".واختتم: "الرياضة لا تنفصل عن الإعلام الذي يساعد على النهوض بها،

لابد أن نتحد لإنجاح هذه البطولة".

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