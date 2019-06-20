الخدمات النيابية تحمل هيئة الاستثمار مسؤولية أزمة السكن في البلد

2019/06/20 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حمل عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية علاء الربيعي، اليوم الخميس، هيئة الاستثمار الوطنية والحكومة مسؤولية ازمة السكن في العراق، فيما بين ان الازمة نتج عنها ثلاثة الاف منطقة عشوائية.وقال الربيعي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ان “البلد يمر بأزمة سكن حقيقية يعاني منها المواطن العراقي وهي نتيجة عدم […]

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