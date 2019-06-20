“بالفديو”.. رجل دين “شيعي” يسرق قلوب اهالي محافظة الانبار

2019/06/20 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق اظهر مقطع فديو رجل الدين الشيعي علي الطالقاني، وهو يتجول في اسواق مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، فيما تجمع المواطنين حوله لالتقاط الصور التذكارية معه.ويعرف الطالقاني باعتداله وخطابه الديني غير المتشدد المبني على التسامح ونبذ العنف، والتقرب من الشباب.

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