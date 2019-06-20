برهم صالح يبحث مع وزيرة التجارة التركية العديد من الملفات المشتركة

2019/06/20 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان والوفد المرافق لها، العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته، العهد

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