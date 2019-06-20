العراق والمانيا يبحثان ملفات قضائية

2019/06/20 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في العراق سيريل نون، العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين

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