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الخميس 20 يونيو 2019 | 01:21 مساءً | عدد القراءات : 16

مجلس ذي قار يصادق على خطة بناء 110 مدارس بكلفة 116 مليار دينار

بغداد/...أكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الأربعاء، مصادقة المجلس على الخطة الخاصة بالتربية والتي تتضمن بناء 110 مدارس جديدة، وفيما أوضح بأن الخطة تتضمن 48 مشروعاً موزعة على أقضية ونواحي المحافظة بكلفة 116 مليار دينار وبتخصيص سنوي يقدر بـ58 ملياراً.

وقال الخاقاني، في بيان تلقته "عين العراق نيوز" إن “مجلس محافظة ذي قار عقد اجتماعه الدوري اليوم، وكان على جدول مقرراته مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بخصوص المدارس ومناقشة خطتها الجديدة المرسلة من المحافظة يوم (18 حزيران الجاري)؛ حيث تمت المصادقة عليها بوقت قياسي بعد وصولها للمجلس بيوم واحد فقط”.

وأشار إلى أن “مشاريع المدارس مقسمة إلى وزارية ومنفذة على حساب وزارة الصناعة، وإن المدارس البدل طينية والبالغ عددها 106 مدارس والمنفذة من قبل وزارة الصناعة، وغيرها من مشاريع (وزارة التربية رقم1)، والمشاريع الخاصة بالهياكل الحديدية وانعاش الاهوار قد تمت المباشرة بها فعليًا لكنها متلكئة وسيتم استئناف العمل بها بمتابعة لجان المجلس”.

وأضاف رئيس مجلس محافظة ذي قار، إنه “بعد مصادقة المجلس على الخطة سيتم ارسالها يوم غدٍ إلى ديوان المحافظة ووزارة التخطيط للمصادقة عليها وإعلانها، وعلى السلطة التنفيذية اختيار الشركات الكفوءة والرصينة لتنفيذها”، مؤكدًا إن “عدد مشاريع المدارس القديمة والجديدة سيبلغ 498 مشروعًا في عموم محافظة ذي قار، فيما يبلغ حجم الاحتياج الكلي 750 مدرسة، بعجز يصل لـ250 مدرسة”.

وتابع، “أطلقنا سابقاً مشروع ‘ذي قار خالية من المدارس الطينية‘ وقد تم إدراج المشروع ضمن خطة عام 2019، وتم تشكيل لجنة في وقت سابق لمتابعة ملف المدارس المتوقفة والبدل طينية المنفذة من وزارة الصناعة وبقية الشركات، وبعد المباشرة في التنفيذ ستخلو المحافظة من المدارس الطينية، وهذا لا يعني أن ذي قار اليوم خالية، وفي حال سير الاجراءات بشكل صحيح سنكون قد أصدقنا بالوعد الذي أطلقناه قبل شهرين باعتبار أن جميع المدارس الطينية قد ضُمنت بخطة المحافظة لعام 2019”.انتهى2

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