أردوغان: السعودية ستدفع ثمن قتل خاشقجي

2019/06/20 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يؤكد تورط المسؤولين السعوديين في الحادث.وقال أردوغان في كلمة له إن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تورط المسؤولين السعوديين في جريمة قتل خاشقجي وهم سيدفعون الثمن.وأضاف أردوغان التقرير يؤكد أن موقف...

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