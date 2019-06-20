2019/06/20 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.وقال بيان لمكتبه الإعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عبد المهدي استقبل في مكتبه ببغداد السيدة بكجان والوفد المرافق لها ويضم عددا من النواب ورئيسي اتحادي المصدّرين والمقاولين، والسفير التركي في بغداد”.واكد عبد المهدي “اعتزازه بالعلاقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزيرة التجارة التركية وكالة خطوة برس.

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