2019/06/20 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أبرمت ايران مع العراق مذكرة تعاون بمجال السياحة الطبية اليوم الاربعاء، وذلك على هامش اعمال الدورة الثانية من اجتماع اعضاء منظمة “ايكو” للتعاون الذي تستضيفه مدينة اردبيل الايرانية.وبحسب وكالة إيرنا فأن المذكرة تستهدف تبادل الخبرات بمجال السياحة الطبية، وتم إبرامها بواسطة “ولي تيموري” مساعد رئيس منظمة السياحة والتراث الثقافي الايرانية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مذكرة تعاون في السياحة الطبية بين العراق وإيران وكالة خطوة برس.

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