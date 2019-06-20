رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يستقبل وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان

2019/06/20 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس ، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ، والوفد المرافق لها الذي يضم عددا من النواب ورئيسي اتحادي المصدّرين والمقاولين ، والسفير التركي في بغداد .

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