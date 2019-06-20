بالصور.. السيطرة على حريق الشورجة

2019/06/20 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ سيطرة قوات الدفاع المدني على حريق نشب في منطقة الشورجة.وذكر مراسل كلكامش برس؛ ان “الدفاع المدني تمكن من اخماد حريق منطقة الشورجة الي نشب بالقرب من المخازن”.واضاف ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث”.

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