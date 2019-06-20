ألمانيا : تشكيل لجنة خبراء لمكافحة العنصرية المعادية للإسلام

2019/06/20 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف يضم علماء وساسة ومنظمات في ألمانيا، بتشكيل لجنة خبراء على مستوى البلاد لمكافحة العنصرية المعادية للإسلام.قالت مديرة مشروع التحالف لمناهضة معاداة المسلمين “Claim”، نينا موهه، أمس الأربعاء في بيان: “يراودنا قلق كبير بسبب المواقف المعادية للإسلام والمسلمين، التي توجد على مستوى مرتفع وثابت في ألمانيا منذ سنوات”.وأضافت موهه أن تأسيس …

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