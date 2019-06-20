ايران تسقط طائرة أمريكية

2019/06/20 | 13:30

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كلمة - متابعة

اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن إسقاط طائرة أميركية مُسيّرة "رسالة

واضحة" للولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلانه الواقعة قرب مضيق

هرمز.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، يوم الخميس، إن "طهران سترد

بقوة على أي عدوان، وحدودها خط أحمر".

إلا أنه أضاف: "طهران لا تسعى لحرب مع أي دولة لكنها على استعداد

للدفاع عن نفسها".

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق من الخميس، إسقاط طائرة "تجسس"

أميركية دون طيار في إقليم هرمزجان المطل على مضيق هرمز جنوبي

البلاد.

وبثت وكالة (إيرنا) الحكومية وموقع "سباه نيوز" الذراع الإعلامي

للحرس الثوري التقرير، وذكرت أن الطائرة المسيرة من طراز "آر كيو 4

غلوبال هوك".

وجاء في التقرير الوارد على الموقع، أن الطائرة "أُسقطت حين دخلت

المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوهمبارك بالجنوب".

وقال مسؤول أميركي إن طائرة عسكرية أميركية مُسيّرة أُسقطت في

المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، بصاروخ أرض جو إيراني.

وتقول شركة "نورثروب غرومان" المصنعة لهذه الطائرة على موقعها

الإلكتروني، إنها قادرة على التحليق على ارتفاعات عالية لأكثر من 30

ساعة، وجمع صور شبه آنية وعالية الجودة لمناطق واسعة في كل أحوال

الطقس.

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