2019/06/20 | 13:30

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عاجل | الخارجية الإيرانية: ردنا سيكون قويا على أي اختراق لمجالنا الجوي أو انتهاكات لحدودنا

عاجل | الخارجية الإيرانية: ردنا سيكون قويا على أي اختراق لمجالنا

الجوي أو انتهاكات لحدودنا

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