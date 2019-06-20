2019/06/20 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس إذا كنت ممن يواجهون مشاكل في الشعر، بخاصة التساقط أو الصلع، تستطيع بدلًا من اللجوء للعلاجات الطبية الباهظة، أن تقوم بمحاولة علاج مشاكلك عبر ماسك الجرجير، أو حتى إدخال الجرجير في طعامك، وذلك لما له من فوائد عديدة، نذكر منها: تغذية فروة الرأس: يُعتبر الجرجير غنيًّا بالمعادن والفيتامينات، ما يجعله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد الجرجير للشعر وكالة خطوة برس.

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