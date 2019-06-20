2019/06/20 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اعلن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، اعتزام الكويت توقيع اتفاق نفطي مع العراق بشأن الحقول المشتركة وقال الفاضل في تصريح صحفي، اليوم (19 حزيران 2019)، ان “الكويت تعتزم توقيع اتفاق نفطي مع العراق بعد الانتهاء من دراسة وضع حقول النفط الشمالية المشتركة بين البلدين”، بحسب وكالة الانباء الكويتية.واضاف، ان “وزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق عراقي – كويتي بشأن حقول النفط المشتركة وكالة خطوة برس.

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