2019/06/20 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري ، الخميس، انجاز المحافظة جملة من المشاريع الخدمية شمال العاصمة، مشيرا الى ادراج جملة من المشاريع الجديدة في قابل الايام.وذكر الجزائري في بيان تلقته وكالة صدى، إن”المحافظة انجزت مشاريع مختلفة في مناطق الأطراف شملت الإكساء والمدارس والبنى التحتية فضلا عن ادراج مشاريع ستراتيجية للمجاري والماء”.واشار الى أن “آلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد الجزائري يعلن إدراج مشاريع جديدة شمال العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد الجزائري يعلن إدراج مشاريع جديدة شمال العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد الجزائري يعلن إدراج مشاريع جديدة شمال العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).