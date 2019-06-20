2019/06/20 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ميسان علي دواي، الخميس، عن موافقة وزارة الموارد المائية على شمول المحافظة بزراعة محصول الشلب، حيث تم اقتراح زراعة (150) الف طن من هذا المحصول.وقال دواي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزارة الموارد المائية على شمول المحافظة بزراعة محصول الشلب، حيث تم اقتراح زراعة (150) الف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد المائية توافق على زراعة 150 الف طن شلب في ميسان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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