الخدمات النيابية تحمل هيئة الاستثمار مسؤولية أزمة السكن في البلد

2019/06/20 | 13:36

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بغداد/ سومر نيوز

حمل عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية علاء الربيعي، اليوم الخميس، هيئة الاستثمار الوطنية والحكومة مس...

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