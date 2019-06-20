أغنى مدن العالم تحترق.. البصرة تستبق الجنوب وتدشن التظاهرات

2019/06/20 | 13:36

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دشنت مدينة البصرة موسم التظاهرات على ما يبدو في الجنوب العراقي، بعد أيام من بيان مشترك لناشطين وحقوقيين أكدوا فيه أنهم ل...

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