مصدر: بارزاني سيتوسط لدى بغداد بقضية نجم الدين كريم ويمهد لابن عمه لزيارة العاصمة

2019/06/20 | 13:36

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر كردي مطلع، الخميس، 20 حزيران، 2019، أن زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى العاصمة بغداد تأتي لتمهيد زيارة أخرى سيقوم بها رئيس الحكومة مسرور بارزاني، فيما بين أنه سيتوسط بقضية محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم.وعاد نجم الدين كريم الى اربيل ، بعد اعتقاله في بيروت من قبل الانتربول اللبناني على خلفية ملفات فساد حينما كان يشغل منصب محافظ كركوك.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نيجيرفان بارزاني سيبحث في بغداد ملف النفط والموازنة، بالاضافة الى محاولة التوسط في قضية محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بعد المؤتمر الصحفي الاخير لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحديثه عن قضية كريم".وأضاف أن "الامور التي تخص النفط وتوقيع الاتفاقيات هي من صلاحية رئيس حكومة اقليم كردستان لذلك فأن زيارة نيجيرفان بارزاني، تمهيدية لزيارة اخرى سيقوم مسرور بارزاني الى بغداد".وأشار إلى أن "بارزاني يزور بغداد بعد تأجيل زيارة كان من المقرر ان يقوم بها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي، ولكن بعد قضية نجم الدين كريم تم تأجيل الزيارة لأسباب مجهولة".وكشف مصدر كردي مطلع، لأحد، 16/ 6/ 2019، عن تدخل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني شخصيا لإنهاء ملف محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، وتسوية قضيته مع الانتربول.وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كريم الذي عاد إلى أربيل تم تسوية قضيته مع الإنتربول وتسيلمه الجواز الأميركي الخاص به وكذلك جوازه العراقي".وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "نيجرفان بارزاني وعد نجم الدين كريم بحل قضيته مع الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في بغداد، كما طلب منه تخفيف حدة التصريحات بشأن وضع كركوك الحالي تمهيدا لإعادة زجه بالعمل السياسي".وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

بغداد اليوم - بغداد

أستقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الخميس (20 حزيران 2019)، رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الذي وصل الى العاصمة بغداد، اليوم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على صورتين يظهر فيها لحظة استقبال عبد المهدي لنيجرفان بارزاني.

بغداد اليوم - خاص

كشف عضو مجلس محافظة الديوانية، ميثم الزبيدي، الخميس (20 حزيران 2019)، عن موعد استجواب المحافظ سامي الحسناوي.

وقال الزبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الديوانية أرسل كتاباً لمكتب المحافظة يبلغه بأن جلسة استجواب المحا

بغداد اليوم_ بغداد

أكد القيادي في تحالف سائرون، طلعت كريم، الخميس (20 حزيران 2019)، أن تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي سيعطي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الحرية في اختيار المرشحين للدرجات الوظيفية الخاصة.

وقال طلعت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &

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