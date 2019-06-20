“إسيت” تحصل على تصنيف عال في قائمة G2

2019/06/20 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة «إسيت» ESET الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، حصولها على تصنيف عال في قائمة G2 لأفضل شركات البرمجيات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا – وهو تصنيف يأتي من خلال مراجعة منتجات البرمجيات من خلال أكثر من 66000 مستخدم.وذكرت الشركة، ان ” G2 وهو موقع مراجعة للمستخدمين العالمي الذي يساعد الشركات […]

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