2019/06/20 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بصور فستان زفاف أنيق وفخم جاء مطرزاً بالكامل بقصيدة للشاعر الراحل نزار قباني وغناها النجم كاظم الساهر، غير أن هذه التطريزات اليدوية بخطوط عربية مزركشة بنظام جعلت تصميم الفستان يصل لأعلى درجات الإبهار.الفستان من تصميم المصمم المعروف إحسان شمعون، والذي كشف عبر حسابه على “انستغرام” أن فكرة الفستان شاركه فيها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فستان زفاف مطرّز بالكامل بقصيدة لنزار قباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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