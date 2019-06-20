مصدر: القوات الأميركية تنشئ تحصينات غير مسبوقة على قواعدها غربي الأنبار

2019/06/20 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، الخميس، عن قيام القوات الامريكية بإنشاء تحصينات عسكرية غير مسبوقة على قواعدها في المناطق الغربية من المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامريكية قامت بإنشاء تحصينات عسكرية تمثلت بزيادة سمك السياج الامني لقاعدة عين الاسد الجوية التي تتمركز فيها القوات الامريكية، فضلا عن زيادة التحصينات الامنية لمواقع […]

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