2019/06/20 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في مجمع الكليات بمنطقة باب المعظم وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لوسائل الإعلام ، أن “حريقاً اندلع داخل مجمع الكليات في منطقة باب المعظم وبالتحديد داخل معهد الإدارة بغرفة التدريسيين في المعهد، ما أدى الى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في مجمع الكليات بوسط بغداد النعيم نيوز.

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